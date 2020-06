Die Terrasse und die Balkone in der Seniorenresidenz „Haus am Stadtpark“ in Schwerte sind am Donnerstag sehr gut gefüllt. DJ Sven Wiggermann und der CDU-Stadtverband lassen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz die Stimmung im Innenhof des Seniorenheims hochkochen.

Schon während des Aufbaus finden sich die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ein und beobachten die Szenerie im Innenhof. Pünktlich um 15:30 Uhr erklingen dann endlich die ersten Töne aus der Musikanlage des DJs, der bei sommerlichen Temperaturen tatsächlich ein goldenes Paillettensakko trägt. Sven Wiggermann begrüßt seine Gäste, die danken es mit Applaus und sind von der ersten Minute an mit dabei. Die Senioren klatschen, schunkeln und tanzen sogar. Sie freuen sich über die Abwechselung in Coronazeiten.

„Da der Auftritt im Klara-Röhrscheidt-Haus ein voller Erfolg war, haben Bianca Dausend und Egon Schrezenmaier vom CDU-Stadtverband gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch in anderen Heimen in Schwerte für musikalische Abwechselung zu sorgen. Ich war sofort Feuer und Flamme und habe zugesagt“, sagte Sven Wiggermann, der eigentlich als Hochzeits- und Event-DJ tätig ist.

Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten im Vorfeld die Möglichkeit ihre Musikwünsche zu äußern, was auch zahlreich wahrgenommen wurde. Über 50 Musikwunschkarten mit Grüßen hatte der DJ erhalten.

„Die Umsetzung einer solchen Veranstaltung ist ohne die gute Mitarbeit der Pflegekräfte nicht möglich. Ich möchte hierfür herzlich bei allen Angestellten des Hauses am Stadtpark bedanken“, äußert sich begeistert CDU-Vorstandsmitglied Bianca Dausend, die bei dieser Veranstaltung den Kontakt zwischen Sven Wiggermann und der Sozialdienstleiterin vom „Haus am Stadtpark“ Frau Kops hergestellt hatte.

Die Lieder handeln von Liebe, Urlaub und Meer. Es werden Schlager gespielt von Udo Jürgens, Drafi Deutscher, Caterina Valente oder auch Helene Fischer. Das Publikum singt überall textsicher mit. Emotional wird es, wenn sich die Stationen sich untereinander grüßen, dann brandet Jubel wie bei einem Rockkonzert auf. Der DJ trägt alle Grüße mit Freude und Leidenschaft vor, sodass er am Ende nass geschwitzt ist, was sicher auch am goldenen Sakko liegt.

„Für mich ist es eine große Ehre, hier spielen zu dürfen und freue mich, dass der Leiter der Einrichtung, Jörg Becker und sein Team, mich so toll bei der Umsetzung unterstützt hat. Diese Generation von Menschen weiß, wie man feiert. Ich bin immer wieder begeistert, dass diese eine Stunde Musik für so viele emotionale Momente sorgen kann, da bekomme ich ein oder zwei Tränchen im Auge“, so Sven Wiggermann, der sich mit seinen CDU Kolleginnen und Kollegen an der gelungenen Wunscherfüllung freut.