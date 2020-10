Grammy-Gewinner und ‚Rock and Roll Hall of Fame‘-Mitglied OZZY OSBOURNE gab jetzt die Verschiebung seiner „NO MORE TOURS 2“ Show in England und Europa bekannt. Aufgrund der noch nie dagewesenen und alles verändernden Situation wird die sechswöchige Tournee, die für Oktober 2020 angesetzt war, nun Anfang 2022 stattfinden - in der Dortmunder Westfalenhalle am Montag, 21. Februar 2022 - verlegt vom 11.11.20.

Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.