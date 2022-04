Sting-Konzerte werden verschoben

Die Sting-Konzerte in Oberhausen (11.04.22) und Köln (13.04.22) werden auf den Herbst 22 verschoben. Dies ist eine Folge von positiven Covid-Fällen bei Mitarbeitern der Sting My Songs Tour, die in den letzten beiden Wochen bereits zu Konzertausfällen geführt hatten.

Neue Termine für Oberhausen und Köln werden so schnell wie möglich bekanntgegeben. Tickets für die ausverkauften Sting-Shows behalten ihre Gültigkeit.