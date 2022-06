Verkehrsteilnehmer*innen müssen sich zwischen dem 27. Juni (Montag) und dem 8. Juli (Freitag) 2022 auf Behinderungen auf der Schützenstraße und der Unnaer Straße einstellen. Zwischen den Einmündungen Grünstraße bzw. Emil-Rohrmann-Straße und der Schwerter Straße werden auf der L673 in diesem Zeitraum Schadstellen ausgebessert.

Die Maßnahme erfolgt abschnittsweise und beginnt am 27. Juni mit dem Bereich zwischen Dorfstraße in Geisecke und der Sölder Straße. Wie in allen anderen Abschnitten auch, wird auch hier die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage an den Baustellen vorbeigeführt.

Nachstehend eine Übersicht über die einzelnen Abschnitte:

27. u. 28. Juni: Unnaer Straße zwischen Dorfstraße und Sölder Straße in Fahrtrichtung Schwerte;

29. u. 30. Juni: Unnaer Straße zwischen Sölder Straße und Dorfstraße in Fahrtrichtung Unna;

1. – 3. Juli: Unnaer Straße zwischen Schwerter Straße und „Zum Wellenbad“ in Fahrtrichtung Schwerte;

4. u. 5. Juli: Schützenstraße zwischen Sölder Straße und Emil-Rohrmann-Straße in Fahrtrichtung Schwerte;

6. – 8. Juli (geplant): Schützenstraße zwischen Grünstraße und Sölder Straße in Fahrtrichtung Unna.

Die Arbeiten auf der Landesstraße 673 erfolgen im Auftrag des zuständigen Landesbetriebs Straßen.NRW.