Der Motor-Club Ruhrtal e.V. veranstaltete am letzten Wochenende ein 4-Tages Trainingscamp in Großheubach in Nordbayern. Mit ihren Trial Motorrädern waren insgesamt 11 Mädchen und Jungen mit ihren Eltern angereist, um ihr fahrerisches Können zu verbessern.

Gestartet wurde am Donnerstag um 13 Uhr mit der offiziellen Begrüßung, Gruppeneinteilung und der Erkundung des Geländes.

Die nächsten Tage wurde fleißig trainiert. Da ging es Hänge hinauf und hinab, über Baumstämme und Steine, jeder nach seinem Können.

Außerdem gab es zwei Schrauberlehrgänge zu den Themen Motorradpflege und Vergaserreinigung. Wirklich interessant!

Nach dem Training wurden die Tage gemeinsam beendet, mit Schwimmbadbesuchen, Nachtwanderung und leckeren Festmahlen am Abend.

Bei vier Tagen intensivem Training gab es leider auch ein paar Ausfälle, durch Krankheit und technische Defekte. Aber wir konnten das Trainingscamp ohne Verletzungen beenden.

Und so fuhren dann alle Eltern am Sonntag mit ihren erschöpften und müden, aber völlig zufriedenen Kindern wieder zurück ins Ruhrgebiet.

Wir freuen uns schon jetzt riesig auf unser nächstes Camp!