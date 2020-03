Wenn der Bürgermeister kommt, dann hören die Menschen gerne ganz genau hin, was er ihnen zu sagen hat. Das war auch am vergangenen Montag so, als Dimitrios Axourgos dem Ökumenischen Seniorenkreis einen Besuch abstattete. Rund 40 Frauen zeigten mit ihren Fragen und Bemerkungen, dass sie das Geschehen in dieser Stadt tagesaktuell und interessiert verfolgen.

Dimitrios Axourgos, seit knapp zwei Jahren Bürgermeister von Schwerte, stellte sich und Projekte der Stadt seinen Zuhörerinnen vor. Er berichtete u. a. von den Plänen zur Umgestaltung des Marktplatzes, verwies auf das kommende Verkehrsleitsystem und berichtete über Pläne zur Verbesserung des Radverkehrs sowie notwendigen Investitionen in den ÖPNV. Auch zu Themen wie Sicherheit und Ordnung, Investitionen in die Bildung und Bauvorhaben in der Innenstadt kam er mit den Besucherinnen ins Gespräch.

Der Ökumenische Seniorenkreis, der von Christel Ibert und Maria Tebroke geleitet wird, feiert im nächsten Jahr seinen 50. Geburtstag. Er trifft sich jeden ersten und dritten Montag eines Monats im katholischen Pfarrheim an der Goethestraße – mit wechselnden Programmangeboten. So gibt es - neben informellen Vorträgen - unterhaltsame Nachmittage mit Spiel und Spaß, mit Reiseberichten oder Gedächtnistraining. Jede Frau und jeder Mann können daran an besagten Tagen in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr teilnehmen.