Die Adventszeit startete für den Kindergarten Schwerter Wald e.V. mit dem Weihnachtsmarkt „Bürger für Bürger“ in Schwerte. Engagierte Eltern und Erzieher bastelten und organisierten auch in diesem Jahr wieder, um dem Kindergarten ein Weihnachtsgeschenk finanzieren zu können. An dem Stand wurden unter Anderem unser Verkaufsschlager: Fackeln und Lichterblumen, sowie Sterne, Popcorn und Winterpunsch verkauft. Es kamen insgesamt 524 Euro Gewinn für den Kindergarten zusammen.

Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für die Zeit, die gespendet wurde bei der Organisation, dem Verkauf und den Bastelarbeiten.