Wer vermisst diese schönen Tauben ???

Die Thüringer Schildtaube ist eine besondere und inzwischen seltene Rasse, die als Ziertaube gezüchtet wurde. Wie aus heiterem Himmel erschienen vor drei Wochen 7 Exemplare dieser hübschen Vögel auf Dächern hier in der Siedlung in Selm. Sie wirkten anfangs völlig entkräftet, verschreckt und verängstigt. Eine war sehr bald dann flugunfähig. Eine Bekannte nahm diese in Pflege und versorgte auch die übrigen. Es war ein schönes Erlebnis, dabei zu sein, wie diese Taube dann wieder so weit zu Kräften gekommen war, dass sie gestern wieder fliegen konnte. Erst war sie nervös, aber nachdem sie sich beruhigt hatte ist sie auf den Giebel des Nachbarhauses geflogen, wo bereits vier ihrer Artgenossen auf Fenstersims und Balken saßen.