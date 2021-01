In der Zeit zwischen Donnerstag, 14. Januar, 16 Uhr und Freitag, 15. Januar, 10 Uhr wurde ein Kraftfahrzeuganhänger von dem Parkplatz einesFriedhofs am Dassendaler Weg in Sonsbeck gestohlen.

DerAnhänger hat das amtliche Kennzeichen KLE-FP 5.

Die Polizei Xanten bittet Zeugen, Hinweise unter Tel. 02801/71420mitzuteilen.