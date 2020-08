Herren Bezirksliga

TG Hiddinghausen – TC Freigrafendamm 7:2

Guter Start nach den Ferien für die Herren um Kapitän Barnet Meißner. Schon in den Einzel machte die TGH alles klar. 5:1 lautete der Zwischenstand. Lediglich Fabian Rüggeberg musste bei seinem Saisondebüt mit 4:6/4:6 dem Gegner gratulieren. Die Nummer eins Barnet Meißner musste, nach seinem Titelgewinn bei den Dortmunder Stadtmeisterschaften, selbst kämpfen, um mit 7:5/6:3 zu gewinnen. Dagegen hatten es Thorge Kiwitt, Matthias und Johannes Tewes bei ihren glatten Siegen wesentlich leichter. Kämpferisch zeigte sich Maximilian Beckmann, trotz Rückstandes im dritten Satz behielt er die Oberhand. In den Doppeln konnte man ein wenig taktieren und die Tewes-Brüder mussten sich geschlagen geben.

Einzel: Barnet Meißner 7:5/6:3, Thorge Kiwitt 6:1/6:0, Matthias Tewes 6:1/6:1, Johannes Tewes (6:2/6:1, Maximilian Beckmann 7:6/4:6/6:4, Fabian Rüggeberg 4:6/4:6. Doppel: Tewes/Tewes 4:6/4:6, Meißner/Rüggeberg 6:2/6:4, Jan Klotz/Beckmann 6:1/6:2.

Herren 40 I Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Friedrich der Große 4:5

Verpatzter Saisonauftakt der Herren 40 um den neuen Spitzenspieler Thorsten Pilz. Im erwarteten engen Spiel gegen den TC FdG mussten sich die Herren um Mannschaftsführer Stephan Rath lange gedulden. So gab es schon in der ersten Runde eine längere Regenunterbrechung. Wie ausgeglichen die erwartete Partie war, zeigt sich im ersten Einzel, Thorsten Pilz verschlief den 1.Satz, kämpft sich ran und ging im Match-Tie-Break mit 8:5 in Führung, hier spielte dann aber Meik Seier Fehlerfrei und konnte das Spiel mit 10:8 gewinnen. Frank Beckmann und Michael Westen verloren glatt in 2 Sätzen. Ebenso glatt holten dann allerdings Stephan Rath, Christian Schenk und Kai Vohwinkel die TGH Punkt zum 3:3. Für die Doppel wollte man sich nicht auf das Glück verlassen und stellt drei aussichtsreiche Kombinationen auf. Auch hier spiegelten sich die Einzel Ergebnisse wieder, das Doppel 3 mit Vohwinkel/Marx musste sich glatt und schnell in 2 Sätzen geschlagen geben. Rath/Schenk spielte stark auf, verloren den Faden und wussten dann aber im Match-Tie-Break zu überzeugen. Jetzt lag es am 1 Doppel, Pilz/Beckmann spielten im 1.Satz stark und mussten diesen erst im Tie-Break abgeben, der 2.Satz verlief dann unter Wert und der Sieg war für den TC FdG perfekt.

Einzel: Thorsten Pilz 3:6/6:1/8:10, Frank Beckmann 1:6/2:6, Stephan Rath 6:1/6:2, Michael Westen 2.6/1:6, Christian Schenk 6:2/6:0, Kai Vohwinkel 6:2/6:4, Doppel Pilz/Beckmann 6:7/1:6, Rath/Schenk 6:2/2:6/10:7, Vohwinkel/Marx 0:6/2:6

Herren 40 II Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Ückendorf 1:5

Auch im 2.Spiel gab es für die Herren nicht viel zu holen. So konnte nur Dominik Stock bei seinem ersten Meisterschaftsspiel in glatten 2 Sätzen für die TGH gewinnen. An der Seite von Hans-Peter Grawe ging es dann über die volle Distanz und im Match-Tie-Break leider mit dem unglücklichen Ende zum 1:5 aus..

Einzel: Hans-Peter Rawe 3:6/3:6, Ton Alblas 0:6/0:6, Dominik Stock 6:1/6:1, Christoph Schmidt 1:6/3:6 Doppel:, Rawe/Stock 3:6/6:4/5:10, Alblas/Schmidt 0:6/0:6

