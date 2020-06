Herren Bezirksliga

TG Hiddinghausen – TC Marl 33 4:5

Das zu erwartende Topspiel für die TGH sollte die Spannung bieten, die es im Vorfeld versprach.

Die auf allen Position besser besetzen Gäste aus Marl wirken nach der ersten Runde Einzel überrascht. Thorge Kiwitt zeigte eine konzentrierte Leistung und konnte den ersten Punkt einfahren. Johannes Tewes probierte alles, verzweifelte aber an seinem starken Gegner und musste sich glatt geschlagen geben. Eine bären- und nervenstarke Leistung zeigte Maximilian Beckmann. Nach glatten gewonnen ersten Satz und dem bitteren Verlust des zweiten Satzes kämpfte er sich im dritten Satz zurück und holte mit einem 7:5 den zweiten Punkt für die TGH. Chancenlos war Barnet Meißner gegen seinen ukrainischen Gegner mit der LK1.

Dank Matthias Tewes gingen die Herren in den Einzeln wieder mit 3:2 in Führung. Das letzte Einzel von Nils Klotz führte nach einem spannenden und hochklassigen zweiten Satz letztlich trotzdem zum 3:3 Ausgleich.

Der Plan für die Doppel, dem Spitzenspieler von Marl aus dem Weg zu gehen gelang. Dort zogen Johannes und Nils den kürzeren. Im ersten Doppel konnten Barnet und Thorge den eingeplanten Punkt holen. Durch einen weiteren einstelligen LK Spieler schafften es die Gäste im dritten Doppel ihre Überlegenheit auszuspielen und so den entscheidenen Siegpunkt einzufahren. Am Ende steht eine knappe 4:5 Niederlage. Nächste Woche geht es auswärts in Herne weiter.

Einzel:Meißner 2:6/0:6; Kiwitt 6:2/6:3, Tewes M 6:4/6:4; Tewes J 1:6/1:6, Klotz N 1:6 4:6, Beckmann 6:1/4:6/7:5

Doppel: Meißner/Kiwitt 6:3/6:4; Tewes J/Klotz N 2:6/1:6, Tewes M/Halbach 1:6/1:6

