Herren Kreisliga

TG Hiddinghausen – SU Witten Annen

Die Herren empfingen die SU zum Spitzenspiel Tabellenführer gegen zweiten. So starteten die TGH mit Thorge Kiwitt und Johannes Tewes, Kiwitt musste sich in 2.Satzen geschlagen geben, ebenso glatt Siegte Tewes. Auch die zwiete Runde verlief ebenso glatt, Barnet Meißner und Matthias Tewes hielten sich schadlos und sorgten für den 3:1 Zwischenstand. Beide Doppel gingen dann zum 5:1 Sieg an die TGH. Somit kommt es dann in der nächsten Begegnung gegen Westerholt erneut zum Spitzenspiel Tabellenführer gegen neuen zweiten.

Einzel: Barnet Meißner 6:3/6:0, Thorge Kiwitt 2:6/2:6, Matthias Tewes 6:2/6:2, Johannes Tewes 6:1/6:1, Doppel: Kiwitt/M.Tewes 6:4&6:0, Meißner/J.Tewes 6:1/6:0

Herren Kreisklasse

TG Hiddinghausen 2 – TC Hohenstein Witten 1 4:2

Starkes Finale in einer ausgeglichenen Partie. Mit 2 glatten 2 Satz Siegen von Nils Klotz und Janis Halbach lief es gut an, Fabian Rüggeberg musste nach wechselhaftem Spielverlauf im Match-Tie-Break geschlagen geben. Das Spitzeneinzel ging ebenso in 2 Sätzen an die Gäste. Die beiden Doppel versprachen Spannung, wobei das 2.Doppel schnell punktete. So hing alles an den Klotzbrüdern, in dieser Party zeigte sich der Kampfgeist und dieser führte zum Siegpunkt im Match-Tie-Break. Das 4:2 festigt den 2.Tabellenplatz.

Einzel: Nils Klotz 3:6/3:6, Nils Klotz 6:2/6:2, Janis Halbach 6:0/6:1,Fabian Rüggeberg 2:6/6:1/2:10, Doppel: Klotz/Klotz 6:3/4:6/10:7, Halbach/Rüggeberg 6:0/6:0

Herren 40 I Bezirksliga

TC Kamen-Methler 1- TG Hiddinghausen 5:1

Ohne große Ambitionen für das Team zum feststehenden Aufsteiger nach Kamen und wusste trotzdem zu Überraschen. Der Gegner trat in bester Besetzung mit LK 8-11 an und gewann erwartungsgemäß deutlich die Einzel. Christian Schenk

an Position 3 konnte aber gegen Stephan Dege (LK10) überzeugen und einen völlig unerwartete 2.Satzsieg zum TGH Ehrenpunkt gewinnen. In den abschließenden Doppeln konnte man zwar gut mit spielen aber keinen zählbaren Erfolg landen.

Einzel: Stephan Rath 0:6/1:6, Michael Westen 2:6/1:6, Christian Schen 7:6/6:2, Ivo Siebers 0:6/0:6 , Doppel Rath/Westen 1:6/0:6, Schenk/Siebers 2:6/3:6

Herren 40 II Kreisklasse

TC Bommern - TG Hiddinghausen 2 – 4:2,

Das vermeintliche Auswärtsspiel gegen den Nachbarn aus Bommern fand in der Halle im Sportpark statt. Leider konnte diesen „Heimvorteil“ nur Björn Zimmer im Spitzeneinzel mit einem knappen 2.Satzsieg nutzen. Hans-Peter Rawe kämpfte sich nach verlorenem 1.Satz in den Match-Tie-Break und musste leider dem Gegner doch gratulieren. Eng waren die anderen beiden Einzel, auch diese gingen an die Gastgeber. Im Doppel konnte sich dann Zimmer auf die Untertsüzung von Ton Alblas verlassen und den 2.Punkt für die TGH zur 4:2Niederlage sichern.

Einzel: Björn Zimmer 6:4/7:6, Hans Peter Rawe 6:7/6:4/4:10, Ton Alblas 3:6/5:7, Neville Higgs 5:7/1:6 Doppel Zimmer/Alblas 7:6/7:5, Rawe/Higgs 1:6/2:6

Alle Infos zur TGH gibt es auf www.tg-hiddinghausen.de und auf der Anlage an der Albringhauserstraße