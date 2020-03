Durch einen 5:1-Sieg im Derby gegen den TC Blau-Gold Arnsberg konnte die 1. Herren-Mannschaft des TC BW Sundern den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.

Bereits nach den Einzeln führte die Mannschaft der Blau- Weißen uneinholbar mit 4:0. Frank Wälter (6:2 6:1 gegen Jan-Henrik Zöllner) und Yannik Weißmann (gegen Maximilian Kämper 6:4 6:4) konnten das Team aus Sundern schnell mit 2:0 in Führung bringen. Maik Marnet besiegte im Spitzeneinzel Constantin Ruland mit 3:6 7:6 10:6. Ruland konnte bis dato alle Einzel in der Wintersaison gewinnen und musste gegen Maik Marnet seine 1. Niederlage an der Spitzenposition verkraften. Jan Rabeneck machte mit seinem 6:2 5:7 10:8 "den Deckel drauf". Die Doppel wurden geteilt.

Vorbereitung auf Herausforderung



In der Wintersaison 2020/2021 wird die 1. Mannschaft des TC BW Sundern somit in der Verbandsliga aufschlagen. Die Verbandsliga ist nach der Westfalenliga die 2. höchste Spielklasse im Winter. Mannschaftsführer Frank Wälter: „Im nächsten Winter stehen wir vor einer großen Herausforderung, aber wir bereiten uns schon jetzt darauf vor.“ Der komplette Verein gratuliert dem Team zu diesem Erfolg.