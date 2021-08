Unter dem Motto „Probieren geht über Studieren“ dürfen alle musikinteressierten Kinder und Erwachsende unter fachkundiger Anleitung verschiedene Instrumente ausprobieren.

Soll es ein Tenorhorn, eine Posaune oder doch lieber ein Holzblasinstrument wie z. B. eine Klarinette sein?

Bei vielen Erwachsenen haben wir gemerkt, dass es langgehegte Sehnsüchte gibt, ein Instrument zu erlernen oder das im jugendlichen Alter erlernte wieder aufzufrischen.

Unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen veranstaltet der Musikverein Cäcilia Hövel e. V. am 22.08.2021 ab 10:30 Uhr an der Schützenhalle in Hövel hierzu ein Instrumentetesten.

Ebenfalls ist für die Kleinsten zwischen 5 und 7 Jahre eine neue Blockflötengruppe geplant. Die Jugendwartin Ann-Kristin Lehmann informiert alle interessierten Kinder und Eltern.