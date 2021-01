Sternsingeraktion in Stemel mal anders

SUNDERN. Normalerweise ziehen die Sternsinger am ersten Sonntag nach dem Fest der Heiligen Drei Könige durch Stemel, singen und schreiben Ihren Segensspruch an die Haustüren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieser gute Brauch in diesem Jahr leider nicht möglich. Der Pfarrgemeinderat der St. Hubertus-Gemeinde teilt aber mit, dass der Segen nun auf andere Weise in die Häuser kommt.

Es werden ab dem 10. Januar an alle Haushalte Segensaufkleber, ein Überweisungsträger für Spenden und ein Informationsflyer mit einer kurzen Geschichte zu den Heiligen Drei Königen verteilt. Somit muss niemand das Haus verlassen und jedes Haus wird mit einem Segen ausgestattet. Neben einer kontaktlosen Spende per Überweisung wird alternativ auch eine Spendenbox in der örtlichen Kirche aufgestellt. In den folgenden Wochen können die Segensaufkleber auch noch direkt nach den Samstag-Vorabendmessen mitgenommen werden und liegen dann zur Mitnahme in der Kirche aus. Im Mittelpunkt der diesjährigen Sternsingeraktion stehen Kinder in der Ukraine, deren Eltern im Ausland arbeiten. Unter dem Motto „Kinder brauchen Halt“ geht die Aktion der Frage nach, was Kinder brauchen und wie man ihnen den nötigen Halt geben kann.

Der Pfarrgemeinderat Stemel wünscht allen Gemeindemitgliedern Gottes reichen Segen für das neue Jahr, damit es trotz Corona auch in 2021 wieder heißt: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus).