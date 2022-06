Das Bilderbuch „Der böse Kern“ von Jory John für Kinder ab drei Jahren lesen die Vorlesepatinnen Barbara Molderings und Svenja Kloos am Samstag, 25. Juni, um 11 Uhr in der Stadtteilbibliothek Langenberg, Donnerstraße 13.

Das Buch handelt von einem sehr bösen Kern. Er hat schlechte Laune, schlechte Manieren, und ihm ist alles egal. Alle anderen finden auch, dass er echt böse ist. Aber was passiert, wenn ein böser, kleiner Kern seine Meinung über sich selbst ändert und beschließt, dass er glücklich sein will? Die lustige und zugleich berührende Geschichte zeigt, dass positive Veränderungen möglich sind. Nach dem Vorlesen wird passend zur Geschichte gebastelt. Eingeladen sind Kinder ab drei Jahren.

Anmeldung erbeten

Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um vorherige Anmeldung gebeten – entweder persönlich in der Stadtteilbibliothek, unter Tel. 02052/912-239 oder per E-Mail an stadtteilbibliothek-langenberg@velbert.de.