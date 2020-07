"Sklavin und Königin" ist Band 5 der Fantasy-Reihe "Karl Mays Magischer Orient".

Inhalt:

Nach den Kämpfen gegen den Schut und Al-Kadir trifft Kara Ben Nemsi auf die Niederländerin Marijke van Beverningh und befreit sie aus ihrer Gefangenschaft als Sklavin. Gemeinsam mit Marijke, Sir David Lindsay, Hadschi Halef Omar und Magier Haschim verfolgt er daraufhin die Sklavenhändler bis nach Katar. Dort gelingt es den Freunden zwar, sich in die Bande einzuschmuggeln, doch bald müssen sie fliehen: mitten durch die Wüste, wo sie gegen einen Dämon kämpfen, und weiter durch Zeit und Raum ins mystische Königreich von Saba. Hier wird vor allem Marijke von der intriganten Königin und deren magischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt.

Die einzelnen Teile des Episodenbandes:

- Alexander Röder "An der Piratenküste"

- Karl-Ulrich Burgdorf "Die Wüste des Todes"

- Friedhelm Schneidewind "Die Gelehrten von Hadramaut"

- Jacqueline Montemurri "Die Königin von Saba"

- und ein Prolog "Eine Befreiung" von Thomas Le Blanc, Leiter der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar

- und ein Epilog "Ein gesiegelter Brief" von Bestseller-Autorin Tanja Kinkel