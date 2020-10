Walter Stemberg ist auf der 23. Busche Gala im Grand Elysée in Hamburg vom Schlemmer Atlas zum Gastronom des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Top!

Im Jahr 1975 hat Walter Stemberg in der vierten Generation gemeinsam mit seiner Frau das Restaurant "Haus Stemberg" in Neviges übernommen. Zusammen mit seinem Sohn Sascha, der inzwischen die Leitung übernommen hat, ist er bis heute Gastgeber aus voller Überzeugung.

In der Laudatio hieß es: "Der kennt sich aus. Muss er auch. Wer es schafft, ein bodenständiges Landgasthaus in ein Gourmet-Restaurant umzuwandeln und über vier Jahrzehnte erfolgreich zu führen, dem steht per se große Anerkennung zu. [...] Seine gelernte und gelebte Kochkunst machte ihn nicht zuletzt zum Top-Ausbilder in der Gastronomie, zum gefragten TV-Koch und Buchautor von 33 Kochbüchern. Zum Glück konnte der passionierte Gastgeber und Golfer das Zepter an Sohn Sascha weitergeben, der die über 150-jährige Tradition in fünfter Generation auf großartige Art und Weise fortzuführen versteht."