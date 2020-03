Industriegeschichte kompakt: Zu einer Radtour und zwei Museumsbesuchen lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Sonntag, 8. März, ein. Die Tour startet um 11 Uhr am Schiffshebewerk Henrichenburg und führt zum 15 Kilometer entfernten Schwestermuseum in der Zeche Zollern nach Dortmund-Bövinghausen.

Herbert Niewerth hat die Tour konzipiert und begleitet die Radler auf der insgesamt 30 Kilometer langen Strecke durchs Ruhrgebiet.

Picknick auf dem Zechengelände

Die Route führt vom Alten Schiffshebewerk am Dortmund-Ems-Kanal entlang und dann durch die Dortmunder Stadtteile Mengede, Bodelschwingh und Kirchlinde zum LWL-Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen. Auf dem Zechengelände ist Zeit für ein Picknick und eine anschließende Besichtigung.

"Josef Koudelka. Industries."

Danach startet die Rückfahrt zum Schiffshebewerk. Dort besichtigen die Radler die Ausstellung "Josef Koudelka. Industries." Sie zeigt großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien von Industrielandschaften, die der renommierte Fotograf zwischen 1987 und 2009 aufgenommen hat.

Kosten für die Radtour, Eintritt und Führung: 8 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02363/9707-0 oder per E-Mail an schiffshebewerk@lwl.org.