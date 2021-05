Weeze. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag (23. Mai) sind unbekannte Täter in einen Wohnwagen eingedrungen, der auf einem Grundstück an der Straße Baal abgestellt war.

Sie entwendeten unter anderem einen Akkustaubsauger, einen Toaster und Bekleidung. Als der Besitzer des Wohnwagens den Einbruch bemerkte, stellte er auch eine Handkarre fest, die vor dem Fahrzeug abgestellt war.

Zeugenhinweise erbeten



Vermutlich hatten die Täter diese bereitgestellt, um weiteres Diebesgut abzutransportieren. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.