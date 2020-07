Kreis Kleve. Ein Jahr ohne Parookaville? Unvorstellbar. Das dachten sich auch die Macher um Bernd Dicks und inszenieren in diesen Tagen das kleinste Parookaville der Welt. In einem Kreis mit rund 40 Metern Durchmessern befindet sich nun eine 360-Grad-Bühne, die Parooka-Church, einige Verpflegungsstationen, eine Radiostation und genügend Platz für die rund 100 Besucher des Festivals. "Karten konnte man in diesem Jahr ausschließlich Gewinnen. Rund 30.000 Teilnehmer gab es bei den verschiedenen Gewinnspielen", freut sich Dicks. Auch wenn das Festival in diesem Jahr nur auf kleiner Fläche entstanden ist, gehören mehrere Millionen Zuschauer vor dem Livestream mit zu Parookaville. Über große Videowände können sich die Zuschauer live in die Stadt schalten lassen. "Wir wissen das es tausende, kleine Partys an diesem Wochenende gibt, bei denen gemeinsam gefeiert wird", ist sich Dicks sicher. Gemeinsam mit seinem 30-köpfigen Team hat er in den letzten Wochen und Monaten nach einer Alternative für das abgesagte Festival gesucht.

Ein besonderes Erlebnis

Auch für Star-DJ Tobias Topic, der derzeit mit seinem Hit "Breaking Me" die Weltspitze erstürmt, ist das Mini-Parookaville etwas ganz besonderes. "Endlich kann ich mal wieder vor Menschen auflegen und nicht nur im Autokino. Es war zwar eine schöne Erfahrung dort, das hier ist aber einfach etwas Besonderes. Es ist auch aufgrund der Größe ein ganz intimes Konzert," so der 28-jährige Solinger. Für ihn war der Samstag gleichzeitig auch ein Tag der Premiere. Erstmalig war es Trauzeuge auf einer Hochzeit. Unter dem diesjährigen Motto von Parookaville "Dreams can not be cancelled" feierten Sabrina und Marvin Hansen ihre Vermählung in der Parooka-Church. Neben Familie und Freuden gehörte auch Tobias Topic und Parookaville-Mitbegründer Bernd Dicks zu den Hochzeitsgästen.

"Besonders die Geschichte der beiden begeistert mich", so Tobias Topic. Sabrina und Marvin haben sich vor rund sechs Jahren kennengelernt. Im vergangenen Jahr machte Marvin dann, natürlich auf dem Parookaville-Festival, seiner Sabrina den Heiratsantrag. Gekrönt wurde die Liebesgeschichte durch die Hochzeit in einzigartiger Atmosphäre.

Live dabei sein

Am heutigen Samstag startet um 18 Uhr dann der zweite Teil des Livestreams aus dem Mini-Parookaville in Weeze. Zu Gast sind heute Abend Gäste wie Lari Luke, Alle Farben, Fedde Le Grand, W&W sowie Brennan Heart. Der Stream ist über Youtube oder die Seite des Festivals www.parookaville.com zu finden.