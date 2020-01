Die Verwaltung der Gemeinde Wickede (Ruhr) erweitert erneut das Service-Angebot im Online-Rathaus.

„Ab sofort können die Bürger einfache Melderegisterauskünfte und Meldebescheinigungen online beantragen“, erläutert David Adrian. Er ist im Rathaus auch für die Digitalisierung zuständig: „Seit dem Neustart unserer Webseite im März 2019 bauen wir unsere Internet-Dienstleistungen konsequent aus“, so Adrian.

Dazu gehöre, online Urkunden im Standesamt anzufordern oder Änderungen für Mülltonnen zu beantragen. Bürger können Osterfeuer anzeigen, Erlaubnisse für Sondernutzungen beantragen, Wahlunterlagen anfordern oder Räume im Bürgerhaus für Veranstaltung anfragen. Über 50 Dienstleistungen gibt es schon online.

Bald Online-Fundbüro

„Als nächste Service-Fenster sind das Online-Fundbüro und die Sperrmüllanmeldung per Internet in Arbeit“, erläutert Adrian. „Bei jeder Anwendung greifen viele Bereiche ineinander. Das erfordert eine gute, manchmal zeitintensive Vorbereitung“, so Adrian weiter. Dazu gehört die Abstimmung zwischen den Abteilungen im Rathaus und mit dem zentralen Rechenzentrum der Städte und Gemeinden in Hemer.

„Für die Melderegisterauskunft oder Meldebescheinigung legt man ein persönliches Nutzerkonto bei uns an“, erklären Petra Bretthauer und Barbara Zimmermann aus dem Bürgerbüro: „So kommen die notwendigen Daten sicher zu uns. Auch die Zahlung wird online erledigt". Dafür stehen aktuell die ‚SEPA-Lastschrift‘, ‚giropay‘ und ‚paydirekt‘ zur Verfügung. Der bekannte Zahlungsdienstleister „Paypal“ kommt 2020 dazu.

24 Stunden erreichbar

Die Auskunft aus dem Melderegister steht dann direkt im Anschluss als PDF-Dokument zum Download bereit. „Die Meldebescheinigung allerdings muss gesiegelt und unterschrieben werden. Daher verschicken wir die per Post“, informieren die Mitarbeiterinnen im Bürgerservice.

Mit ihren Online-Angeboten macht die Gemeindeverwaltung dabei mit, das Online-Zugangs-Gesetzes des Bundes umzusetzen. „Ziel ist, als Verwaltungen 24 Stunden täglich für Bürgeranliegen erreichbar zu sein“, führt David Adrian aus: „Bis 2022 betrifft das rund 570 Dienstleistungen von Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen“.

Kfz-Anmeldungen

„Das erledigen wir natürlich nicht selbst, aber wir möchten, dass eine Vielzahl davon mit dem virtuellen Eingang ins Wickeder Online-Rathaus unkompliziert erreichbar ist". Dazu gehören beispielsweise Angelegenheiten rund um Kfz-Anmeldungen oder die KiTa-Karte, die sachlich vom Kreis Soest bearbeitet werden, erläutert der Verwaltungssprecher: „Auto-Ummeldungen sind schon länger in Wickede möglich. Die An- und Abmeldung möchte aber die Kreisverwaltung weiterhin bei sich zentral regeln".

Das Online-Rathaus der Gemeinde Wickede (Ruhr) ist über auf der Homepage der Gemeinde erreichbar.