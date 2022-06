Beim Ferienspaß-Programm in Wickede wurden in diesem Jahr auch die besonderen Interessen von Jugendlichen berücksichtigt.

Die Fahrt zum Heidepark Soltau am Freitag, 1. Juli, verspricht jede Menge Action & Fun. Für den Preis von 35 Euro (38 Euro), der schon unter dem normalen Eintrittspreis liegt, erhalten Teilnehmer nicht nur Zugang zu den Attraktionen in dem Freizeitpark, sondern werden bequem mit dem Reisebus hin und zurück befördert. Der besondere Clou: Da in Soltau, das zu Niedersachsen gehört, noch keine Sommerferien sind, besteht die große Wahrscheinlichkeit, die Attraktionen ohne lange Wartezeiten intensiv nutzen zu können.

Die Mystery Lounge am Mittwoch,13. Juli, hält einen coolen Thrill für alle Rätsel- und Action-LiebhaberInnen bereit. Die Escape Rooms in Lippstadt bieten dieses Outdoor-Vergnügen für SpielerInnen an, die Spaß daran haben, gemeinsam Rätsel zu knacken und dabei mit iPad und kniffligen Aufgabenstellungen unterwegs zu sein. Wie kommt man dorthin? Kein Problem: im Preis von 22 Euro ist auch die Busfahrt zum Ort des Geschehens enthalten.

Für Familien und etwas ältere Kids

In die ZOOM-Erlebniswelt geht’s am Donnerstag, 21.Juli. ZOOM, das ist nicht nur „Tierpark“, sondern – wie der Name schon sagt ein echtes Erlebnis. Aufgeteilt nach Erdteilen können Tiere in einer ihrer natürlichen Umgebung nachempfunden „Welt“ beobachtet werden. Hier kann man in weitläufigen Gehegen Affe, Löwe und Eisbär „begegnen“. Für den Preis von 22 Euro (Kinder, Jugendliche) bis 34 Euro (Erwachsene) gibt’s den bequemen Bustransfer inklusive.

Beim Musical SHREK am Dienstag, 2. August, kann man den grünen Oger und seine Gefährten Esel und Gestiefelter Kater sowie die liebliche Prinzessin Fiona auf der Waldbühne in Hamm-Heessen erleben. Schon die liebevoll gestalteten Masken der Schauspieler sind eine wahre Augenweide. Musik und Busfahrt gibt’s zum Preis von 14 Euro (Kinder), 16 Euro (Erwachsene) dazu.

Für Familien

Die Burg Altena hält am Dienstag, 5. Juli, mit dem Programm „Vom Knappen zum Ritter“ – übrigens auch für Burgfräuleins geeignet – ein besonderes Erlebnis für die Ferien vor. Zurück ins Mittelalter führt die spannende Reise in alten Gemäuern und zu den Schauplätzen von Heldentaten und Ritterspektakeln. Für 8 Euro (Kinder) und 10 Euro (Erwachsene) geht die Reise schon in Wickede mit dem Bus los und werden alle Mittelalterfans am Abend wieder sicher zurückgebracht.

Einige wenige Plätze gibt es auch noch bei der Spurensuche im Wald, der Kräuterküche, der Kanutour auf der Ruhr und bei Den Wald am Abend erleben.

Also schnell buchen unter www.unser-ferienprogramm/wickede!