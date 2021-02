Ich bin am 25.01. aus Düsseldorf zuerst nach Istanbul geflogen, dort hatte ich einen Anschlussflug weiter nach Seoul. Ich war überrascht, denn die Flugzeuge waren voller als ich es erwartet hatte. Das liegt aber daran, dass die Frequenz deutlich gesenkt wurde. Insgesamt war ich mit dem Hygiene-Konzept sehr zufrieden. Es wurde fast durchgehend eine Maske getragen und vermehrt auf Abstand zwischen den Gästen geachtet, im Flugzeug selber war dies natürlich nicht möglich. Innerhalb von 72h vor der Reise habe ich einen Corona PCR-Test gemacht. Dieser war nicht für die Flugreise selber verlangt, sondern Einreisebedingung in Korea. Bei der Einreise selber wurde meine Kontaktperson an der Universität angerufen, um sicherzustellen das ich eine Unterkunft für meine 2-wöchige Quarantäne habe. Diese ist nämlich Pflicht für so gut wie alle Menschen, die nach Südkorea einreisen möchten.

Nach einem langen Einreiseprozess bin ich mit dem Taxi zu meiner Universität gefahren. Diese liegt im Stadtteil Bucheon, ca. 20 Kilometer entfernt von der Innenstadt Seouls. An der Universität wurde ich mit Maske und Temperaturmessgerät empfangen und nach kurzem Temperatur-check auf mein Zimmer begleitet. Etwa 24 Stunden nach Ankunft musste ich dann erneut einen Corona-PCR Test machen, seitdem befinde ich mich in der angeordneten Quarantäne. Zweimal täglich muss ich meine Temperatur messen und in die verpflichtende Corona-App der Regierung eintippen, so wird auch mein Standort kontrolliert.

Da die Koreanischen Studierenden noch in ihren Semesterferien sind, bin ich zusammen mit den 20 anderen Austauschstudierenden alleine im Wohnheim der Uni. Wir haben im Vorfeld alle Produkte des täglichen Bedarfs bereitgestellt bekommen. Dreimal täglich wird uns eine frische Mahlzeit bis an die Zimmertür geliefert, natürlich ohne persönlichen Kontakt. Das Essen ist wirklich gut, auch wenn ich nicht immer genau weiß was ich esse.

Insgesamt fühle ich mich in der Quarantäne den Umständen entsprechend sehr wohl. Aus meinem Fenster kann in der Ferne die Innenstadt Seouls erkennen, viel gesehen habe ich aber natürlich noch nicht. In einigen Tagen, 24h bevor die Quarantäne enden wird, werde ich meine dritten Corona-PCR Test machen, sodass auch sicher feststeht das ich das Virus nicht mit ins Land gebracht habe.

In der letzten Woche hatten wir eine kurzes Online Treffen mit den anderen Austauschstudierenden. Das sind in diesem Jahr natürlich nur ein Bruchteil derer die sonst hierhin kommen, aber auch das kann Vorteile mit sich bringen. Ich freue mich schon die anderen Austauschstudierenden nach der Quarantäne persönlich kennenlernen zu dürfen. Die Koreanischen Studierenden werden erst Ende Februar an die Universität kommen, da das Semester erst am 02. März beginnt. Bis dahin haben wir also auch ein bischen Zeit uns an Seoul und Südkorea im Allgemeinen zu gewöhnen.

In meinem Studium hier werde ich einen Fokus auf Koreanische Wirtschaft und Kultur legen. Südkorea hat in der Vergangenheit ein spektakuläres Wirtschaftswachstum hingelegt, und zählt heute zu den modernsten und innovativsten Ländern der Erde. Ich werde auch versuchen die Koreanische Sprache zu lernen, auch wenn dies eine große Herausforderung wird. Anders als in Deutschland, erlaubt das Krisenmanagement teilweise einen Präsenzunterricht. Nach ca. einem Jahr werde ich also im März zum ersten Mal wieder in einem Vorlesungssaal sitzen. Auch werde ich hier im Juni Klausuren schreiben, da die Kurse von meiner Heimatuniversität angerechnet werden. Im Sommer werde ich dann zurück nach Deutschland reisen und mein Studium der Internationale Beziehungen fortführen. Wie und wo das genau passieren wird weiß ich aktuell noch nicht.