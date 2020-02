Mit Stil, Charme und Melone entführt Gwen Jolie, gemeinsam mit Mr. Brightside, ihrem Mann und Sänger Dennis Theilmann, in die Zeit des "Rat Pack".

Am Freitag, 14. Februar, ab 21 Uhr können die Gäste des Plaza del Mar, Freizeitzentrum Xanten, Live-Musik im Hafen Xanten erleben und genießen.

Die Zeit der letzten "Ladys and Gentlemen" wird damit wieder lebendig. Die Besucher können auf diesen Zug aufspringen und sich auf eine spannende, musikalische Reise durch den Swing und Jazz begeben. Von bekannten Klassikern wie „Mr. Bojangles“, „Fever“ oder „Cheek to Cheek“ baut das Duo eine Brücke zu Big Band-Versionen von aktuelleren Songs wie „Single Ladies“, „Titanium“ oder sogar „Thriller“ von Michael Jackson.

Neues Hör-Erlebnis

Diese Postmodern-Varianten laden zu einem ganz neuen Hör-Erlebnis ein.

Inzwischen bereits ein absoluter Geheimtipp, raubt das Duo die Herzen der Zuhörer mit Charme und purer Lebensfreude. Die beiden Talente präsentieren ausgewählte Hits der letzten Jahre, machen Lust auf Mitsingen und -feiern oder laden einfach nur zum Genießen ein. Es entsteht eine ganz besondere Stimmung mit warmen und pfiffigen Sounds, dargeboten mit Stil und außergewöhnlichen Stimmen. Bestens unterhalten lassen kann man sich also wieder am Freitag, 14. Februar, ab 21 Uhr im Hafen Xanten.