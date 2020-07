Zahlreiche Erwachsene, aber auch sehr viele Kinder kommen jetzt wieder Tag für Tag in die Xantener Stadtbücherei. Am vergangenen Samstag, dem Tag, an dem Jürgen Kappel, der Präsident des Kiwanis-Clubs Xanten e.V., Nicole Peeters, der Leiterin der städtischen Bücherei, eine Medienbox übergab, gehörten Matthias Wenten und Familie Schwarze zu den Besuchern.

Dankbar präsentierte Peeters die Medienbox, bei deren Übergabe auch Bürgermeister Thomas Görtz zugegen gewesen war, den hinzugekommenen Gästen. In der Box befinden sich Bücher, Spiele und weitere Materialien zu den Themen „Natur, Energie und Umwelt“, die Peeters sorgsam zusammengestellt hatte.

In der Tageszeitung wird morgen ein ausführlicher Bericht zu lesen sein!