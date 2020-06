Die Bürger Basis Xanten (BBX) hat ihre Aufstellungsversammlung im Rathaus abgehalten. Wegen der strengen Auflagen in der Corona-Krise haben Vorstand und Fraktion auf einen angemessenen Versammlungsraum zurückgegriffen.

Die Stadtverwaltung hat den Rathaussaal für diese Veranstaltung der BBX vorbereitet und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Sicherheitsabstände wurden beachtet und die obligatorische Nasen- und Mundschutz-Verpflichtung wurde von allen Teilnehmern strikt eingehalten.

Die Wahlvorgänge wurden zügig abgewickelt, zumal für die Nutzung des Rathaussaales eine zeitliche Begrenzung vorab festgelegt wurde. Nach den Begrüßungsworten des Vorstandsvorsitzenden der BBX, Peter Reichel, konnte der Wahlleiter Udo Paeßens seine Tätigkeit aufnehmen.

Vertrauenspersonen

Neu ist bei der BBX, dass nun Vertrauenspersonen für die Frauen- und die Männergruppe gewählt sind. Anja Harrell als Vorstandsmitglied BBX und Edith Ristow sind die Ansprechpartnerinnen. Peter Reichel und Matthias C. Voll sind die Vertrauenspersonen für die andere Gruppe. Die Reserveliste wird angeführt von Werner Paessens, dann folgen Matthias C. Voll, Anja Harrell, Werner Quurck und Peter Reichel. Der Vorstandsvorsitzende Peter Reichel zweigt sich davon überzeugt, dass mit diesen Spitzenkandidaten die BBX gut aufgestellt sei. Weiterhin betonte er, dass die BBX in der vergangenen Wahlperiode "hervorragende Arbeit in den Ausschüssen und im Rat geleistet hat".