Auch wenn Corona das riesige vom ASV Duisburg organisierte Laufevent - es jährt sich in den Monaten Februar bis April zum 36. Mal - in diesem Jahr nur als virtuellen Wettkampf zulässt, haben sich bereits die ersten Hundert Leichtathlet*innen mit ihren Laufzeiten in die Ergebnislisten eingetragen. In der „Kleinen Serie“ sind es bisher ca. 350 Ergebnisse, in der „Großen Serie“ sind annähernd 400 Einträge zu finden, bei den Schülerläufen wurden bisher ca. 150 Laufzeiten eingetragen.

Als Austragungszeiträume waren die Wochenden vom 12. bis zum 14. Februar, vom 12. bis zum 14. März und vom 9. bis zum 11. April vorgesehen.

Wegen der unerwartet großen Schneemassen kann / konnte der 1. Lauf jedoch in der Zeit vom 12. bis zum 21. Februar absolviert werden, es stehen momentan also noch viele Ergebnisse aus, zumal sich für die "Kleine Serie" ca. 600 Männer und ebenso viele Frauen angemeldet haben. Die "Große Serie" wird von ca. 700 Männern und von ca. 300 Frauen absolviert werden, bei den Jugendläufen konnten sich Schüler*innen der Jahrgänge 2006 bis 2009 sowie die der Jahrgänge 2010 bis 2014 als Teilnehmer*innen melden. Von diesem Angebot haben ca. 150 Kinder und Jugendliche Gebrauch gemacht.

Als Sieger in der "Kleinen Serie" ist zum derzeitigen Zeitpunkt Michael Schultheiß mit 18:15 min über 5 km gemeldet. Bixia Chen von der Ausdauerschule by Bunert führt die Liste der weiblichen Teilnehmer mit 22:01 min an. Den dritten Platz bei den Frauen belegt unsere Lauffreundin Maria Ninck vom Ayyo-Team Essen mit 22:12 min.

Bei der "Großen Serie" steht Hannes Piffer mit 33:57 min auf 10 km ganz oben in der Liste, Anna Catahrina Schauerte vom TuS Brecherfeld ist mit 30:15 min zurzeit die schnellste Frau.

Mit 41:25 min belegt die LG-Alpen-Läuferin Annika van Hüüt momentan einen guten vierten Platz.

Der schnellste Schüler in den Jahrgängen 2006 bis 2010 war bisher der vereinslose Raphael Bauroth (12:32), die schnellste Schülern Coralie Zumbansen vom TV Wattenscheid (13:26). Bei den 7- bis 11-jährigen Schülern stehen zurzeit Paul Buch vom Triathlon Mülheim mit 6:18 min und Emelie Wesselky mit &.31 min ganz oben in der Ergebnisliste.

Viel Freude und viel Erfolg allen Teilnehmer*innen weiterhin wünscht die Bürgerreporterin Hildegard van Hüüt