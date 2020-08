"Meine Band The Coro veranstaltet am 14. August ein Livestream-Konzert auf Facebook. Durch die Corona-Pandemie wurden nahezu alle unsere Auftritte abgesagt, so dass wir uns entschlossen haben, wie viele andere, ein „virtuelles" Konzert zu spielen." Das sagt Stephan Nabbefeld, seines Zeichens Musiker.

Die Fans (und solche, die es werden möchten), können sich auf eine publikatorische Besonderheit freuen, die Nabbefeld so erklärt: "Der Livestream findet auf dem Gelände vom Autoservice Sonsbeck/Willi Voß statt. Als Vater eines unserer Gitarristen werden wir ihm im Rahmen seiner kleinen Geburtstagsfeier am 14. August ein Ständchen spielen. Hieraus ist dann die Idee gewachsen, einen Livestream auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr hätten wir zirka 20 Gigs gespielt, wovon es aufgrund der Quarantäne und Sicherheitsbestimmungen weder für uns noch die Veranstalter möglich ist, diese umzusetzen.

Gerade für kleinere Bands wie uns, ist es schwierig so etwas überhaupt organisieren zu können, da dies häufig auch mit viel Equipment und hohen Kosten in Verbindung steht. Wir haben das große Glück, dass uns die Sonsbecker Firma VTS Medienproduktion rund um Veit Scheuermann sowie die Fa. Raabe Live um Michael Brabender und Phiö Schmitz aus Köln und unser Techniker Kester Evers mit ihrem Equipment, ihrer Erfahrung und ihrem persönlichen Einsatz unterstützen.

Wir möchten uns auf diesem Wege für die Unterstützung bedanken und würden gerne einladen, beim Stream dabei zu sein und mit ins einen schönen Abend voller Livemusik zu verbringen. Mittlerweile steckt so viel Arbeit, Energie und Herzblut in dem Stream, welches sich in Form von vielen virtuellen Zuschauern bezahlt machen sollte."



Der Stream wird auf der Facebook-Seite der Band am 14. August um 20 Uhr zu sehen sein.