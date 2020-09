Dem Landratskandidaten der CDU, Ingo Brohl, "auf den Zahn fühlen durfte" die Alpener Frauen Union bei einem Infotreffen. „Aller guten Dinge sind drei“, so hätte das Motto des Abends lauten können, denn der erste Termin im April war coronabedingt ausgefallen, der zweite per Videokonferenz wurde am geplanten Abend ein Opfer der Technik, aber der dritte Anlauf klappte.

Die Veranstaltung fand mit Anmeldung, Abstand und viel frischer Luft im Garten statt.

Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde, die außer Informationen über politische Themen auch Einblicke in das persönliche Umfeld des „Familienmenschen“ Ingo Brohl gab, folgte eine Fragerunde. Dabei ging es um den Wirtschaftsstandort, die Polizeiarbeit, die Mobilität, den Kiesabbau, die Verwaltung im Kreis Wesel, um nur einige Themen zu nennen.

Für alle Teilnehmerinnen war es ein sehr informativer Abend, vor allem, da dies für einige die erste Möglichkeit war, den Kandidaten persönlich kennen zu lernen. Dieser bot an, im kommenden Jahr - dann als gewählter Landrat - wieder in die Runde zu kommen.

Gutes Omen

Teamsprecherin Angelika Sura nahm dieses Angebot gerne an und wies launig darauf hin, es als gutes Omen zu sehen, dass schließlich auch Armin Laschet nach seinem Besuch in Alpen bei der Wahl die erforderliche Mehrheit errungen habe.