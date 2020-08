Alpen. Der Musikverein Menzelen 1959 e.V. trauert um sein Ehrenmitglied Gerd Angenendt. Im Jahre 1964 schloss Angenendt sich dem Musikverein an und gestaltete ihn wesentlich mit.

Sein starker Lebenswille gab ihm immer wieder Kraft, gegen seine Krankheiten anzukämpfen, leider verstarb er im Juli an seinem 68. Geburtstag.

Über vier Jahrzehnte engagierte er sich als Musiker, Ausbilder, Dirigent und Vorsitzender für den Fortbestand der Volksmusiktradition in Menzelen und prägte das Vereinsleben. Für besondere Verdienste übertrug der Vorstand ihm die Ehrenmitgliedschaft im Jahre 2009.

Sein unnachahmliches Engagement und sein verantwortungsvolles Wirken werden den Mitgliedern des Musikvereins Menzelen 1959 e.V. immer in Erinnerung bleiben. Besonders schätzten ihn die Musiker für seine generationsübergreifende Kommunikation. Mit Gerd Angenendt verliert der Musikverein Menzelen 1959 e.V. einen treuen Freund und Musiker des Vereins.