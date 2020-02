Menzelen. Der Musikverein Menzelen 1959 e.V. richtet in Kooperation mit der Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsgrundschule, der Gemeinde Alpen, dem Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von „Musik für Alle“ am So., 29.03.2020 von 11 – 15 Uhr in der Grundschule Menzelen eine Musikolympiade für alle Instrumentalist*innen aus. Diese Maßnahme wurde von den Jugendvertretern des Musikvereins in Zusammenarbeit mit dem Volksmusikerbund NRW erarbeitet. Bei diesem Wettbewerb können alle Kinder und Jugendliche teilnehmen, die über rudimentäre Instrumental- und Notenkenntnisse verfügen. Im Rahmen eines musikalischen Spiele-Mittags sollen theoretische und praktische Aufgaben zur Musik gelöst werden. Den Jungmusikern soll damit die Gelegenheit gegeben werden, ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Die Aufgaben können von engagierten Nachwuchsmusikern gelöst werden und umfassen…

• den Vortrag von zwei Musikstücken und einer Tonleiter,

• der Bezeichnung von Noten und Zeichen

• sowie Übungen zum Rhythmusverständnis und zur Gehörbildung.

Die erfolgreiche Teilnahme wird durch die Verleihung einer Urkunde und des Musikus-Abzeichen des Volksmusikerbundes dokumentiert.

Die Startgebühr für diesen Musikparcour beträgt 5 €. Zur Olympiade sind neben dem Instrument auch drei unterschiedliche Musikstücke zur Auswahl der Vortragsstücke mitzubringen. Anmelden können sich alle interessierten Jungmusiker unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums, des Instruments, der Angabe der Ausbildungsdauer und der Startgebühr von 5 € auf einer Probe des Musikvereins bis zum 17.03.2020 (dienstags von 18 – 21 Uhr, großer Saal des Gasthauses „Zur deutschen Eiche“ (Bernshuck 33, 46519 Alpen). Für Rückfragen steht die stellvertretende Jugendwartin des Musikvereins, Jessica Weber, unter 0157 82 41 00 60 gerne zur Verfügung.

Musikolympiade 2020

Ort: Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsgrundschule Menzelen (Ringstraße 92 in Alpen)

Datum: So., 29.03.2020

Beginn: 11 Uhr

Ende: ca. 15 Uhr

Anmeldeschluss: Di., 17.03.2020

Startgebühr: 5 € bei Anmeldung