Bereits zum dritten Mal fand jetzt die Blutspendeaktion der Schützenbruderschaft Neheim am 1220 Schwiedinghauser, zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz statt.



Im Blutspendemobil war Oberst Christian Draeger dabei der erste Spender. Ihm folgten noch 75 weitere, darunter mehrere Erstspender. Damit wurde ein neuer Rekord erreicht. Vielen Dank an alle Spender und an das Team vom Blutspendemobil.