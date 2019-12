Die Herbstversammlung ist der Jahresrückblick der Schützenbruderschaft St. Johannes-Baptist Neheim 1607. Scheffe Bernd Obertrifter leitete als Vertreter des beruflich verhinderten Oberst Andreas Cloer durch die Versammlung, bei der besonders das Königspaar Axel und Maren Cöppicus-Röttger, Ehrenoberst Günter Becker, Präses Pfarrer Stephan Jung sowie Abordnungen des Jägervereins, vom Fanfarenkorps und Strohdorfclub begrüßt wurden.

In den Mittelpunkt der Tagesordnung rückte das Schützenfest, das mit einem Plus im fünfstelligen Eurobereich abgeschlossen wurde. Kassenwart Rolf Haase: „Als ich vor zwei Jahren gesagt habe, dass unsere vergangenen beiden Schützenfeste hervorragend liefen, so kann ich heute voller Stolz sagen, dass das Schützenfest 2019 dazu gehört.“ Investiert wird das Geld in soziale Projekte, die 2020 im 413. Bruderschaftsjahr anstehen. Der städtische Pflanztag, in Arnsberg voraussichtlich Ende April 2020, wird mit der Aufforstung von südeuropäischen, klimaresistenten Bäumen unterstützt. „Wir pflanzen 413 Bäume auf einer Fläche von 1607 Quadratmetern“, stellte Bernd Obertrifter fest.

„Orden für Verdienste“ an Arndt Gaube

Außerdem wird der „Schilderwald“ am schützeneigenen „1220“ an der Jahnallee in einer Frühjahrsaktion wieder saisontauglich gemacht. Am 11. Januar findet an dieser Stelle in einem DRK-Bus die zweite Blutspendenaktion statt. Unterstützt wird die Benefizaktion von Schützenbruder Arndt Gaube, der am 22. Februar wieder an einem Charityrennen rund ums Baltikum teilnehmen wird. Sein Ziel ist es, 25.000 Euro dafür einzuwerben, mit denen in Uganda drei Brunnen gebaut, und einer repariert werden kann. Spendensieger in diesem Jahr wurde Arndt Gaube mit seiner ersten Teilnahme an diesem Rennen und einer Spendensumme in Höhe von 7.700 Euro. Mit diesem Geld wurde bereits ein Brunnen gebaut, wie auf einem Video während der Versammlung zu sehen war. „Wir haben Deinen Ansatz von Anfang an unterstützt“, lobte Rolf Haase den Einsatz des Schützen. Dieser bekam dafür den „Orden für Verdienste“ des Sauerländer Schützenbundes verliehen. Auch Dr. Marcel Kaiser wurde für sein Engagement um das Neheimer Schützenwesen hiermit geehrt. Carina Schneider bekam als Mit-Organisatorin der Fahrt zur Steuben-Parade nach New York eine besondere Anerkennung verliehen, während der Jäger Hermann Aland für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde.