Die Aussteller auf dem Landmarkt hatten es vermutet, dass es diesmal, auf dem Hüstener Herbst, ruhiger sein würde als in den Jahren zuvor. Tatsächlich waren nicht so viele Menschen im Bereich vom Lidl-Parkplatz bis zur Petri-Kirche unterwegs wie sonst, aber: „Wir sind alle froh, Anbieter, Organisatoren und Besucher, dass überhaupt etwas passiert. Deshalb sind wir hier.“

Neben dem nun bereits siebten Landmarkt lockten besonders die Oldtimer-Show und nur ein paar Meter weiter hochmoderne Karossen. Denn auch mehrere Autohäuser stellen traditionell bei diesem Termin ihre neuesten Fahrzeuge vor.

Zahlreiche Geschäfte öffneten zum „Verkaufsoffenen Sonntag“ ab 13 Uhr ihre Türen und präsentierten dabei ihr Herbstangebot.

Im Mittelpunkt natürlich der Landmarkt, wo Spezialitäten aus der Region warteten. Vom Holzofenbrot über die verschiedensten Senfsorten bis hin zu Käse konnten sich Gourmets eindecken. Für die Unterhaltung sorgten „Schwiegermutters Lieblinge“, eine Dixieland-Band.

Auf die Hygienevorschriften wurde ein besonderes Augenmerk gelegt. Soweit zu erkennen, hielten sich die Besucher an Maskenpflicht und Abstand.