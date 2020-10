Sundern. Der Pfarrgemeinderat St. Hubertus Stemel weist die Gemeindemitglieder vorsorglich darauf hin, daß die traditionelle Gräbersegnung an Allerheiligen in diesem Jahr bereits am Samstag, 31. Oktober, um 16 Uhr auf dem Friedhof stattfindet. Die Segnung der Gräber wird in diesem Jahr von Vikar Guido Ricke vorgenommen. Im Anschluß beginnt um 17 Uhr die Vorabendmesse zu Allerheiligen in der St. Hubertus-Kirche.