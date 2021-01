Telefonische Bürgersprechstunde mit Carl-Julius Cronenberg

Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg findet am morgigen Dienstag, 5. Januar, statt.

Das Gesprächsangebot richtet sich an alle Bürger im Hochsauerlandkreis. „Zum Beginn des neuen Jahres möchte ich auch in dieser herausfordernden Zeit für die Menschen in der Region ansprechbar sein und ein offenes Ohr für ihre Fragen, Sorgen und Hinweise haben“, erklärt der Abgeordnete.

Interessierte Bürger können Carl-Julius Cronenberg (FDP) am 5. Januar in der Zeit von 9 bis 16 Uhr für ihre Anliegen unter Tel. 030/22772288 erreichen. Darüber hinaus können sich Bürger jederzeit per Mail (carl-julius.cronenberg@bundestag.de) an sein Büro wenden.

Weitere Infos unter: www.carlo-cronenberg.de.