Mit Spannung erwarten die Veranstalter vom TuS Oeventrop die diesjährigen Anmeldungen und hoffen auf spannende Duelle auf der idyllisch gelegenen Laufstrecke im Arnsberger Eichholz entlang der Ruhr.

Die Teilnehmer erwartet auf dem je nach Streckenlänge mehrfach zu absolvierenden Rundkurs vor dem Arnsberger Sportplatz eine leicht wellige Naturstrecke, jedoch ohne nennenswerte Höhenmeter, so dass dieser Lauf auch für Laufanfänger sehr gut geeignet und zu bewältigen ist.

Der Hauptlauf von 9,2km Länge (5 Runden) startet um 14:00 Uhr

und bildet damit den Auftakt der Veranstaltung, ehe der Schüler-, Jugend- und Jedermannlauf über 4,15km (2 Runden) folgt. Die Kinderläufe über 1015m, aufgeteilt in mehrere Starts, bilden dann den Abschluss, ehe sich die entsprechenden Siegerehrungen anschließen. Besonders die Kinder erwartet hier wieder neben den Siegerpokalen und Urkunden, für jeden Finisher eine Medaille und zudem ein kleines Präsent. Hauptorganisator Benjamin Habranke vom TuS Oeventrop dazu: „Strahlende Kinderaugen sind uns der größte Lohn und Dank den wir für unsere Vorbereitung bekommen können, darum freuen wir uns über jeden einzelnen Teilnehmer.“ Besonders im Erwachsenenbereich kämpfen viele lokale Volksläufe gegen rückläufige Teilnehmerzahlen, so dass die Veranstalter auch besonderes Augenmerk auf diesen Bereich legen: „In Sachen Streckenführung, Wettkampfmodus und Veranstaltungsattraktivität sind wir bestrebt zukunftsorientiert und modern zu denken, so dass an verschiedenen Stellschrauben geplant wird. Der Aufwand an Organisation und die Anzahl an engagierten, ehrenamtlichen Helfern ist immens und muss sich am Ende auch lohnen, nicht nur finanziell, sondern vielmehr auch in zufriedenen Gesichtern der Gäste, Teilnehmer und Helfer“, so Habranke weiter. Abläufe werden optimiert, Angebote im Bereich der Bewirtung ergänzt. So erwartet die Teilnehmer und Gäste eine große Auswahl an Kuchen, Würstchen und sonstigen Leckereien.

Gespannt sein darf man auf die Duelle der letztjährigen Rivalen

in den einzelnen Wertungsklassen und die Neuauflage der Duelle im Erwachsenenbereich zwischen Lauf Cup Sieger Tobias Hermann und seinen Herausforderern, die sicherlich zahlreich sein dürften. Bei den Damen wird die Siegerin 2019, Lucienne Cramer, bei der Vergabe des Siegerpokals erneut ein gewichtiges Wörtchen mitreden dürfen, genau wie die Athleten des SC Hagen Wildewiese im Kinder und Jugendbereich, so die Einschätzungen im Vorfeld.

Anmeldungen für die einzelnen Läufe sind noch bis einschließlich Freitag, den 06.03. online möglich unter www.arnsberger-eichholzcup.de. Am Veranstaltungstag sind Nachmeldungen bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Startschuss noch möglich. Parkplätze sind im Bereich Sauerlandtheater und der Sekundarschule ausreichend vorhanden.