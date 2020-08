Aufstieg in die dritte Liga für die Herren 30 des STK07 Arnsberg

Einen tollen Erfolg konnten am vergangenen Samstag die Herren 30 Mannschaft des STK07 Arnsberg feiern. Durch einen 6:3 Sieg ( 5:1 nach den Einzeln) konnte die Mannschaft den Aufstieg in die dritte Tennisliga perfekt machen. Die Einzel gewannen Jörg Bornemann, Frank Wälter, Mathias Gerke, Christoph Maria Winkler und Dr. Armin Buss. Nur das Einzel an Position 6 musste nach großem Kampf von Stefan Elias leider an die Gegner aus Altlünen abgegeben werden. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt und mit 1:2 für Altlünen gewertet.

Die Zeichen für den Aufstieg standen aber erst nicht gut für die Herren 30 Mannschaft des STK 07 Arnsberg. Kurz vor Beginn der Partie setzte der Regen ein und überflutete die heimische Anlage. Kurzer Hand musste entschieden werden ob der Spieltag verlegt werden soll oder ob es in der Umgebung vielleicht besser aussieht. Frank Wälter der an Position zwei spielte war zuvor noch in Sundern auf der Anlage und dort hatte es nicht geregnet. So wurde entschieden, dass das Spiel dorthin verlegt wurde.

„Wahnsinn das hier uns der TC BW Sundern so unterstütz hat das Spiel durchführen zu können. Das ist nicht selbstverständlich.“

erklärt Jörg Bornemann. 50 Mitgereiste Zuschauer aus Arnsberg haben den Aufstieg mitgefeiert. „Dieses Team hat mit Spielern vom TC Neheim-Hüsten und TC BW Sundern und dem STK 07 Arnsberg gezeigt was im Sauerland möglich ist, wenn sich Vereine untereinander unterstützen,“ resümiert Jörg Bornemann stolz. „Wir hoffen, dass das nächste Jahr genauso oder noch besser weitergeführt werden kann,“ erklärt Bornemann weiterhin.

Nächstes Jahr geht es dann in der dritt höchsten Liga für den STK 07 Arnsberg dann erstmal um den Klassenerhalt.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Jörg Bornemann - Tobias Siechau 7:6 6:1

Frank Wälter – Frank Ehlert 6:0 7:5

Mathias Gerke – Tobias Kersting 6:0 6:4

Christoph Maria Winkler – Nils Kremer 6:0 6:2

Dr. Armin Buss – Christian Fingas 7:5 6:4

Stefian Elias – Andreas Milcke 6:7 4:6

Doppel wurden nicht mehr ausgetragen und mit 1:2 für Altlünen gewertet.

Foto: hintere Reihe v.l.n.r.: Stefan Elias, Mathias Gerke Marvin Schulz, Christian Brinkmann, Dr. Armin Buss, Markus Jakob / vorderere Reihe v.l.n.r. Christoph Maria Winkler, Jörg Bornemann, Frank Wälter

.

der kleine Junge auf dem Bild heißt Ben Bauerdick und war ein Glückbringer