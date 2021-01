Hochsauerlandkreis. Der KreisSportBund HSK bietet für alle Interessierten eine breite Palette von digitalen Workshops und Live-Trainingsprogrammen an. Die Inhalte dieser Angebotsreihe sind bewusst auf die aktuellen Bedürfnisse in der anhaltenden Lockdown Phase ausgerichtet. Es kann demnach für Entspannung beim Yoga oder für eine bessere Stressbewältigung im Alltag gesorgt werden. Darüber hinaus wendet sich das „Mobility Workout – aktiv im Homeoffice“ mit Anleitungen und Übungen speziell an Berufstätige im Homeoffice, um Folgen von unergonomischen Sitzhaltungen vorzubeugen und Mobilität zu erhalten.

Für all diejenigen, die in Verein, Kita oder Schule tätig sind und diese Lockdown Phase nutzen wollen, um neue Impulse und Ideen für ihre Bewegungs- und Trainingsangebote zu erhalten, stehen ebenso Angebote parat.

"Wir wollen durch die digitalen Angebote natürlich zum einen die Möglichkeit nutzen, um weiterhin in Kontakt mit unseren Partnern aus Sportvereinen, Schulen und Kitas zu bleiben und zum anderen ein Stück dazu beitragen, die aktuell für viele belastende Alltagssituation besser bewältigen zu können“, erklärt André Erlmann, stellvertretende Geschäftsstellenleitung des KSB.

Die Anmeldungen können ab sofort per E-Mail an info@hochsauerlandsport.de unter Angabe von Namen und Anschrift erfolgen! Die Kosten betragen pro Angebot 5 Euro

Sportangebote & Workshops

Die Kurse starten immer mittwochs ab 18.30 Uhr. So heißt es a, 3. und 10. Februar "Yoga & Entspannung", am 17. Februar "Mobility Workout – Aktiv im Homeoffice", um "Ideen zu Bewegungslandschaften im Kinderturnen" geht es am 24. Februar.

Übungsleiterlernen am 3. März mehr über "Kreative Aufwärmphasen" und am 10. März gibt es eine "Taktikschulung im Fußball.". Wieder für alle interessant ist am 17. März "Energiefass füllen und Ressourcen erkennen".

Lizenz-Fortbildungen für Übungsleiter sowie Vereinsberatungen ebenfalls digital möglich. Auch wenn die üblichen Präsenzveranstalten im Aus- und Fortbildungsbereich noch nicht wieder starten können, bietet sich trotzdem die Möglichkeit zur Verlängerung der Übungsleiter C- Lizenz durch die Teilnahme an einem reinen digitalen Fortbildungsformat. (Ansprechpartner: André Erlmann/ Tel. 02904/ 97 63 251, E-Mail: a.erlmann@hochsauerlandsport.de)

Auch die bekannte VIBSS Vereinsberatung kann je nach Thema auch online erfolgen. Alle Sportvereine können bis zu sechs Stunden pro Jahr eine Fachberatung unter anderem aus den Bereichen Steuern, Finanzen, Rechtsfragen oder Versicherungen in Anspruch nehmen. (Ansprechpartner: Michael Kaiser/ Tel. 02904/ 97 63 252/ E-Mail: m.kaiser@hochsauerlandsport.de )

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des KSB unter www.hochsauerlandsport.de.