Sensationssieg für Jörg Bornemann beim DTB Turnier in Ratingen

Als klarer Außenseiter ging der für den oberen Arnsberger Tennisklub spielende Jörg Bornemann ins DTB Turnier in Ratingen. Das Turnier hat die höchste Wertung in Deutschland und daher traten die besten Spieler Deutschlands an. Bornemann der selbst Platz 15 in Deutschland belegt konnte als ungesetzter Spieler ins Halbfinale einziehen. Auf diesem Weg gab der STK’ler keinen Satz ab.

Im Halbfinale wartete der an zwei Gesetzte Bundesligaspieler aus Köln Florian Erlinghagen, die Nummer 10 aus Deutschland. Bornemann fand schnell zu seinem druckvollen Spiel und gab äußerst überraschend seinem Kontrahenten keine Chance ins Spiel zu finden. Deutlich mit 6:2 und 6:1 gewann der gebürtige Arnsberger.

Im Finale stand ihm ebenfalls ein Bundesligaspieler vom Rochusclub Düsseldorf gegenüber. Marcel Thiel gewann überraschend in drei engen Sätzen gegen den an Nummer eins gesetzten Sascha Möller vom Schleswiger Tennisclub. Das völlig unerwartete Finale lief von Anfang an gut für den Arnsberger Bornemann. 6:3 hieß es nach Satz 1. Schnell ging auch die Anfangsphase des ersten Satzes an Bornemann. Die deutliche 3:0 Führung allerdings ging schnell verloren. Thiel fand langsam zu seinem Spiel und konnte fast mit 4:3 in Führung gehen doch auch das reichte am Ende nicht um Jörg Bornemann den Titel noch zu nehmen. 6:4 ging schließlich auch der zweite Satz an den Sauerländer.

Damit stand der erste Turniersieg bei der höchsten Kategorie in Deutschland fest. „Ich bin unendlich glücklich hier bei so einem Turnier gewinnen zu dürfen.“ erklärt Bornemann nach seinem Finalsieg. „Mit dem Sieg sind vielleicht jetzt auch mal die Top 10 für mich in greifbarer Nähe. Doch die oberste Priorität gilt immer noch meiner Gesundheit“; führte Bornemann weiterhin an.

Weiter geht’s für Bornemann und seinen Mannschaftskollegen Mathias Gerke und Christoph Maria Winkler am 23.07.-26.07. in Arnsberg bei DTB newcar24 Cup. Das Turnier richtet der STK 07 Arnsberg zum zweiten Mal aus. Letztes Jahr gewann die Herren Konkurrenz Christan Cremers aus Münster sowie die Herren 30 Konkurrenz Jörg Bornemann.