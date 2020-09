Die am Sonntag, 6. September, nicht stattgefundene Wanderung des SGV Oeventrop auf der Waldroute im Ringelsteiner Wald wurde auf Sonntag, 27. September, verschoben. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr mit Pkw am SGV-Treff Kirchstraße. Die mittelschwere Rundwanderung über den Grenzstein-Weg führt vorbei am Zollpfosten, der ehemaligen Grenze zwischen dem Herzogtum Westfalen und dem Hochstift Paderborn. Die Wanderung wird circa 12 Kilometer bei einer Gehzeit von circa vier Stunden betragen. Rucksackverpflegung ist angesagt. Über eine eventuelle Einkehr wird vor Ort entschieden. Wanderführer ist Manfred Gierse, Tel. 02937/1819.