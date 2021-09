Ab Grevenstein führte SGV-Wanderführer Meinolf Hallmann 11Wanderer über den höchsten Punkt der Homert (656m). Nach wenigen Höhenmetern konnte er über merkwürdige Wanderwege auf die

schönsten Aussichten hinweisen, so z.B. Meinkenbracht. Über steile Anstiege wurde der Gipfel der

Homert erreicht. Das schöne Wanderwetter lud zur Mittagsrast in einer offenen Hütte ein. Mancher Weg war durch die Holzabfuhr nicht begehbar, so dass die Wandergruppe über Hecken und Zäune steigen musste. Am Ende des Rundweges zeigte der Kilometerzähler stattliche 15km an, da war die Nachmittagskaffeerunde im Holländer Hof in Grevenstein wohl verdient.