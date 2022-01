Musikfreunde in Balve und Umgebung dürfen sich auf ein Konzertwochenende am 24. und 25. Juni in der Balver Höhle freuen. Corona zum Trotz laufen die Planungen in Höchstgeschwindigkeit.

Den Beginn macht freitags die Band We-rock QUEEN, die sich mit Bandleader Frank Rohles dem großen Lebensgefühl verschrieben haben, welches uns die Band Queen einst schenkte. Gitarrist Rohles, Bassist Peters und Schlagzeuger Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln und wurden von Brian May und Roger Taylor persönlich ausgewählt.

Rohles ist somit geradezu prädestiniert, die Musik von Queen mit all ihren musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Tribute Show am 24. Juni auf die Bühne in der Balver Höhle zu bringen.

Sound of Silence gar nicht leise

Am Samstag wird die Musik von Simon & Garfunkel, die unzähligen Klassiker des wohl bekanntesten Folkrock-Duos der Welt mit dem unverkennbaren Klang eines klassischen Streichensembles vereint, was dieser Musik einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang verleiht. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel am 25. Juni zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

Die Konzertbesucher erwarten zwei Abende voller Emotion und eine musikalische Vielfalt von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken und gefühlvollen Lieder wie nur selten.

Konzertkarten gibt es jeweils ab 29,90 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.festspiele-balver-hoehle.de. Einlass ist um 19 Uhr und Konzertbeginn um 20 Uhr in der Balver Höhle in Balve. Die Adresse für die Navigation lautet Helle 2.