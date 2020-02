Mit der Installation von Nist- und Brutkästen sorgt der SGV Balve für aktiven Umweltschutz.

Rund um das Wanderheim des SGV Balve am Höhlenkopf gibt es bereits jetzt eine große Artenvielfalt an Sing- und Eulenvögeln sowie Fledermäusen. Oft hören Spaziergänger und Wanderer den Ruf eines Uhus aus dem Laubmischwald.

Um die Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu fördern, hat der Vorstand des SGV Balve 2019 beschlossen, an und um das Wanderheim Nist- und Brutkästen für verschiedene Vogel- und Fledermausarten anzuschaffen. Mitglieder der NABU-Ortsgruppe Balve hatten sich auf Nachfrage sofort bereit erklärt, den SGV bei der Auswahl der Kästen zu beraten.

Zusammen mit dem NABU

Und jetzt erfolgte der der erste gemeinsame Arbeitseinsatz: Mitglieder des NABU und des SGV installierten in einer gemeinsamen Aktion insgesamt 16 Nist- und Eulenhöhlen sowie Schläferkobel für kleine Nagetiere am und rund um das Wanderheim. Dazu Jürgen Meller, Naturschutzwart des SGV Balve: „Wir sind froh und dankbar, dass uns die Mitglieder der NABU Ortsgruppe Balve bei dieser Aktion mit ihrer jahrelangen Erfahrung mit Rat und Tat unterstützen.“

Insektenhotels in Planung

In den nächsten Wochen werden noch Fledermauskästen angebracht. Geplant ist auch der gemeinsame Bau von Insektenhotels.

Gerne können sich interessierte Naturfreunde zukünftig an den Projekten beteiligen. Kontaktperson beim SGV Balve ist Naturschutzwart Jürgen Meller, Tel. 0152/53481091, und beim NABU Eva Habbel, Tel. 02375/1689.