Balve. Am Sonntag, 19. Januar, erwandert die SGV-Abteilung Balve den 3-Türme-Weg bei Hagen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhofsparkplatz in Balve. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Hagen.

Startpunkt der Tour ist die Einfahrt zum LWL-Freilichtmuseum im Mäckingerbachtal. Die 14 km lange Wanderung führt einmal rund um den Hagener Stadtwald, vorbei an drei historisch interessanten Türmen: Bismarckturm, Eugen-Richter-Turm und Kaiser-Friedrich-Turm. Die Teilnehmer erwarten schöne Ausblicke auf die Stadt Hagen. Da insgesamt über 600 Höhenmeter im Auf- und Abstieg zu bewältigen sind, handelt es sich um eine mittelschwere Wanderung.

Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Es sollte an gutes Schuhwerk und wetterentsprechende Kleidung gedacht werden. Nähere Informationen erteilt Wanderführer Jürgen Meller unter Tel. 015253481091. Gäste sind bei dieser Tour wie immer herzlich willkommen.