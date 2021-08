Bergkamen. Am Dienstag, 7. September, ist Dr. Eugen Drewermann zu Gast im „studiotheater“, Albert-Schweitzer-Straße 25, und trägt ab 19.30 Uhr zum Thema „Christentum und Strafrecht“ vor.

Der gebürtige Bergkamener und bekannte Theologe hat mit dem Vortrag angesichts des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche sowohl ein aktuelles wie auch heikles Thema gewählt. Als Freund klarer Worte wirft Dr. Eugen Drewermann die Frage auf, was von der Kirche noch übrig bleiben würde, wenn sie all die geforderten Strukturreformen ausführen würde.

"Sie verlöre dann den Anspruch des Alleinstellungsmerkmals des männlichen Klerikers bei der Sakramentenspendung", sagte der Theologe und Psychoanalytiker. "Das ist nach katholischem Verständnis eine heilige Person mit besonderen Gnadengaben, über ihr thront nur noch der Heilige Vater in Rom. Ohne all das hätte sich die katholische Kirche selbst protestantisiert."

Das „studiotheater“ darf aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung nur betreten, wer nachweist, dass er vollständig geimpft oder genesen ist oder einen Nachweis über einen negativen Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegt. Diese Nachweise werden von den Mitarbeitern der VHS kontrolliert.

Außerdem bittet die VHS darum, dass interessierte Personen sich vorher zu dem kostenfreien Vortrag anmelden. Anmeldungen können sowohl über die Homepage der VHS unter vhs.bergkamen.de, per E-Mail an vhs@bergkamen.de oder bei Sandra Antweiler unter Tel. 02307/284952 erfolgen.