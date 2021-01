Sich mit neuen und attraktiven Medien versorgen trotz Corona-Lockdown? In Bergkamen ist das kein Problem. Und sogar kostenlos.

Dass sich Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek Bergkamen nun wieder mit Medien versorgen können, wurde durch eine aktuelle Änderung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW möglich. Die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Bergkamen bleiben zwar auch weiterhin geschlossen.

Literaturliebhaber können sich nun aber wieder mit Lesestoff versorgen, Kinder mit Bilderbüchern oder Spielen und auch die Sachmedien zum Beispiel zu Themen wie Yoga und Gesundheit, Kreativität und Selber machen oder Digitalisierung und Homeoffice sind nun wieder verfügbar. Ebenso die aktuellen Bestseller. Das Angebot startet am Dienstag, 12. Januar.

Gerne nimmt das Bibliotheksteam Wünsche per Email (stadtbibliothek@bergkamen.de) oder per Telefon (02307/ 983500) entgegen. Als Wünsche können ein konkreter Titel oder nur ein grobes Thema genannt werden. Online kann rund um die Uhr im Katalog http://bibliothek.bergkamen.de recherchiert und auch die aktuelle Verfügbarkeit aller Medien überprüft werden. Das Team der Stadtbibliothek wird die Medien dann aus den Regalen heraussuchen. Mittels der Bibliothekssoftware werden die Medien daraufhin ganz normal auf das Bibliothekskonto des Kunden verbucht. Der Beleg mit dem Rückgabedatum wird den Medien beigefügt.

In der Regel können am Folgetag die Bestellungen abgeholt werden. Dazu wird ein persönlicher Abholtermin mit genauer Uhrzeit vereinbart. Die Übergabe der Medien bzw. Abholung durch den Kunden erfolgt selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Hygienebestimmungen und vollkommen kontaktlos.

"Sie wissen gar nicht so genau, was Sie lesen wollen? Kein Problem. Lassen Sie sich überraschen. Die sogenannten „Wundertüten“ sind dann vielleicht genau das Richtige", so das Team. "Beachten Sie auch das schon vorhandene Schnupper-Angebot der Stadtbibliothek Bergkamen. Kennen Sie schon die zahlreichen Online-Datenbanken, die mit der großzügigen Unterstützung der Sparkasse Bergkamen-Bönen und der Unterstützung durch den Förderkreis der Stadtbibliothek Bergkamen seit Kurzem freigeschaltet sind? Einfach mit der Nummer Ihres Bibliotheksausweises und persönlichem Passwort anmelden und Filme oder Musik streamen, Hintergrundtexte für Facharbeiten recherchieren oder in Online-Zeitschriften blättern. Sicherlich ist auch für Sie etwas dabei. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage der Stadtbibliothek Bergkamen unter http://bibliothek.bergkamen.de. Sie sind bisher kein Kunde der Stadtbibliothek? Dann melden Sie sich noch heute per Email an. Erst nach dem Ende des Lockdowns werden wieder Benutzungsgebühren fällig."

Die Telefonzeiten der Stadtbibliothek zur Annahme von Bestellungen lauten:

Dienstag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr

Freitag 9 bis 13 Uhr

Oder per E-Mail rund um die Uhr.

Die Abholzeiten der Stadtbibliothek zur Übergabe der Medien lauten:

Dienstag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr

Freitag und Samstag 9 bis 13 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Medien ausschließlich zu den konkret vereinbarten Terminen abgeholt werden können.

Kontakt:

Telefon 02307/983500

Email stadtbibliothek@bergkamen.de

Online bibliothek.bergkamen.de