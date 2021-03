„Musikalische Weltreise zum Internationalen Frauentag“ ist der Nachmittag überschrieben, den die AWO-Integrationsagentur in Kooperation mit dem Verein der schönen Künste am Montag, 8. März, ab 15 Uhr für die Bewohner des AWO Hermann-Görlitz-Seniorenzentrums, Marie-Juchacz-Straße, in Bergkamen organisiert.

Die Bewohner bekommen eine Möglichkeit, verschiedene Instrumente wie Xylophone, Agogo, Klangschalen, Tamburine, Holzlöffel, Holzröhre und andere Folkloreinstrumente auszuprobieren. Auch Gedichte und gemeinsames Singen wird auf dem Programm stehen. Natürlich werden am Ende alle mit einer schönen Blume zum Internationalen Frauentag beschenkt.