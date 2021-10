Wir freuen uns sehr darüber mitteilen zu können, dass unser Sportangebot nach einigen Corona-Pausen nun wieder vollständig stattfindet (unter Einhaltung der gültigen Corona-Richtlinien). Zudem können auch unsere neuen Sportangebote Yoga und Qi Gong bald starten! Bei Yoga handelt es sich um ein Kursangebot mit jeweils 5 Einheiten, bei Qi Gong um ein fortlaufendes Sportangebot. Eine Anmeldung (unter der unten stehenden E-Mail-Adresse) im Vorfeld ist für beide Sportangebote dringend notwendig.

Yoga beginnt bereits am 04.10. im Zeitraum von 19:00 bis 20:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Kindergartens Springmäuse in Bergkamen, Weddinghofen und findet dann wöchentlich statt. Für diesen Kurs sollten eine kleine Matte, bequeme Kleidung sowie Turnschuhe oder rutschfeste Socken mitgebracht werden.

Qi Gong startet am 07.10. im Zeitraum von 17:30 bis 18:30 Uhr ebenfalls in den Räumlichkeiten des Kindergartens Springmäuse und findet wöchentlich statt. Dieser Kurs ist ebenfalls für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gut geeignet.

Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen, die gerne dabei sein möchten!

Außerdem findet unser Sportangebot Ritmo do Brazil nun donnerstags von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Turnhalle 1 des Gymnasiums Bergkamen statt.

Informieren Sie sich über alle bestehenden und zukünftig neuen Sportangebote auf unserer Homepage www.tus-weddinghofen.de oder kontaktieren Sie uns gerne unter info@tus-weddinghofen.de!